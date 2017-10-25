Для юных мурманчан и их родителей театр начинается с правил дорожного движения

Новый театральный сезон самого популярного детского театра Мурманской области начался с профилактического проекта «Театр начинается с... ПДД», который реализуется сотрудниками отдельного батальона ДПС ГИБДД Мурманска совместно с администрацией театра кукол уже второй год. В этот раз занятия по дорожной безопасности вместе с инспектором ГИБДД проводили ребята из отряда ЮИД школы №38 областного центра.

Перед спектаклем посетителей театра ждали физминутка и игровые занятия по правилам дорожного движения. Малыши с удовольствием отгадывали загадки и отвечали на вопросы юных инспекторов движения о дорожных ситуациях и ловушках, собирали лото, играли в настольные игры, изучали дорожные знаки. Ребята постарше отвечали на ситуационные дорожные вопросы по карточкам.

Особое внимание инспектор ГИБДД уделила родителям, побеседовав с ними о необходимости ношения детьми светоотражательных элементов: гостям кукольного театра рассказали о видах отражателей, особенностях при их выборе, способах и наилучших местах крепления.

«Такие совместные мероприятия объединяют взрослых и детей, показывают, что в любое время можно изучать и повторять дорожные правила, а дорога от дома до театра станет прекрасным поводом, чтобы показать родительские примеры грамотного поведения на дороге», - подвела итоги мероприятия инспектор ОБ ДПС ГИБДД Евгения Новикова.

Стоит отметить, что профилактический проект дорожной полиции и областного театра кукол будет продолжен.