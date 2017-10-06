Для юных зрителей областного театра кукол перед спектаклем состоится музыкальный концерт

8 октября в 11.30 и 14.00 в Мурманском областном театре кукол перед показом спектакля «Зима в Простоквашино» воспитанники Мурманской музыкальной школы № 5 проведут для юных зрителей концерт, посвященный Дню музыки.

Для маленьких зрителей театра выступят гитаристы, скрипачи и балалаечники, а талантливые юные вокалисты подарят зрителям хорошо знакомые и любимые всем песни.