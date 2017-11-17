Для юных зрителей областного театра кукол перед спектаклем состоится музыкальный концерт «Маме посвящается»

19 ноября в 11.30 и 14.00 в Мурманском областном театре кукол перед показом спектакля «Мама для мамонтенка» воспитанники детской музыкальной школы № 5 Мурманска проведут для юных зрителей концерт, посвященный Дню матери.

Для маленьких зрителей театра выступят гитаристы, скрипачи и балалаечники, а талантливые юные вокалисты подарят зрителям хорошо знакомые и любимые всем песни.