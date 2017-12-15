Для юных зрителей областного театра кукол перед спектаклем состоится музыкальный концерт «Новый год уже спешит...»

17 декабря в Мурманском областном театре кукол перед показом спектакля «Сказки бабушки Зимы» воспитанники детской музыкальной школы № 5 г .Мурманска проведут для юных зрителей концерт «Новый год уже спешит...».

Для маленьких зрителей театра выступят гитаристы, скрипачи и балалаечники, которые исполнят новогодние музыкальные произведения, а талантливые юные вокалисты подарят рождественские песни.