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Мурманская область. Арктика27.09.17 07:35

Для юридических и физлиц, а также индивидуальных предпринимателей вводится обязанность не любить безнадзорных собак и кошек

Как «Арктик-ТВ» сообщало, 19 сентября в Мурманской областной думе состоялось заседание комитета по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу под председательством Валерия Пантелеева. Депутаты в первом чтении рекомендовали принять законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области», который  предусматривает меры по повышению эффективности мероприятий, направленных на регулирование численности безнадзорных животных.

Так, в целях профилактики распространения заразных болезней, общих для человека и животных, предлагается внести изменения, предусматривающие обязанность для юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей не допускать на принадлежащих им территориях нахождение, обитание и прикорм безнадзорных животных.

Это сообщение вызвало неоднозначную реакцию у части жителей региона, поэтому комитету по ветеринарии Мурманской области пришлось давать пояснения по этому  законопроекту: «Разработка законопроекта осуществлялась в полном соответствии с установленным порядком. Проект прошёл процедуру публичного обсуждения и публичных консультаций.

Законопроект предусматривает ряд позиций, направленных на пресечение создания условий для обитания безнадзорных животных, которые представляют угрозу для здоровья человека, и других животных, на территориях предприятий, учреждений организаций всех форм собственности, принадлежащих им на праве собственности, владения или пользования.

Скопления безнадзорных животных являются очагами распространения заболеваний, опасных как для домашних питомцев, так и для человека. К наиболее распространённым болезням безнадзорных животных в нашем регионе относятся гельминтозы и такие заразные болезни, общие для человека и животных, как лептоспироз, бруцеллез и самое опасное – бешенство. 

Обязанность вводится для юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей: не допускать на принадлежащих организациям всех форм собственности территориях нахождение, обитание и прикорм безнадзорных животных – собак и кошек.

Под физическими лицами предусмотрены граждане, осуществляющие предпринимательскую (хозяйственную) деятельность без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, а также самозанятые граждане, которые в силу части первой статьи 23 Гражданского кодекса РФ освобождены от необходимости государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. По закону – это физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и оказывающие услуги физическим лицам для личных, домашних или иных подобных нужд без привлечения наёмных работников. Например, садовники, сторожа.

В процессе публичных консультаций поступали предложения от органов местного самоуправления о введении запрета на прикорм гражданами безнадзорных животных, но данные предложения были отклонены.

Кроме того, законопроект предполагает установление исполнительным органом государственной власти в сфере ветеринарии единого порядка мониторинга (подсчёта) безнадзорных животных в целях планирования бюджета Мурманской области.

Законопроектом также устанавливается обязанность по регистрации безнадзорных собак и кошек для лиц, принявших их на содержание на время розыска собственника этих животных.

Предлагаемый законопроект разработан с целью повышения эффективности мероприятий, направленных на регулирование численности безнадзорных животных».

 

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