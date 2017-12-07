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Мурманская область. Арктика07.12.17 11:50

Для завершения проекта МТУ в 2020 году особенно важна синхронизация всех мероприятий и механизмов, предусмотренных проектом

В настоящее время для завершения проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» в 2020 году особенно важна синхронизация выполнения всех мероприятий и механизмов, предусмотренных проектом. Об этом губернатор Марина Ковтун заявила в ходе делового завтрака министра транспорта Российской Федерации, состоявшегося сегодня в рамках форума «Транспорт России».

Инфраструктурные проекты, реализуемые на принципах государственно-частного партнёрства, с их мультипликативным эффектом принципиально важны для социально-экономического развития регионов. Так, якорным для экономики Мурманской области является инвестиционный проект «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».

«Это «живой» проект, который находится в активной стадии, поэтому его можно считать площадкой, где сегодня вырабатываются новые подходы к решению задачи по развитию транспортной системы нашей страны», – сказала Марина Ковтун.

В рамках проекта с 2014 года строительство железнодорожной инфраструктуры находится в активной стадии. Расходы федерального бюджета на реализацию проекта уже составили 13,9 млрд рублей. Реализация II этапа проекта предполагается с применением механизма концессии. Вместе с тем в связи со снижением объемов финансирования проекта в соответствии с федеральным законом о бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов возник дефицит финансирования, рассказала Марина Ковтун.

«Необходимо ещё раз отметить, что проект является комплексным, и реализация только I этапа без создания морской инфраструктуры не позволит достичь планируемого эффекта», – подчеркнула Марина Ковтун.

Значение проекта подтверждено поручением президента Российской Федерации Владимира Путина, данного по итогам совещания по вопросам развития транспортной инфраструктуры Северо-Запада России. Президентское поручение предписывает принять «исчерпывающие меры по реализации проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» в установленные сроки (2020 год)».

Минтрансом России совместно с Минэкономразвития России разработан сценарий реализации проекта, включающий как использование механизма концессии, так и продолжение работ в рамках заключенных государственных контрактов, с привлечением внебюджетных средств.

Необходимость в реализации комплексного проекта в установленные сроки обусловлена в том числе и тем, что пропускная способность железнодорожной инфраструктуры восточного берега Кольского залива практически исчерпана. Однако неопределенность со сроками реализации текущего, а также последующих этапов проекта комплексного развития Мурманского транспортного узла ставит под угрозу участие частных инвесторов в строительстве новых инфраструктурных мощностей, объяснила Марина Ковтун.

 

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