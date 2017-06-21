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Мурманская область. Арктика21.06.17 13:00

Для жителей Ковдорского района рост совокупной платы за коммунальные услуги не превысит 1%

Председатель комитета по тарифному регулированию Мурманской области Владимир Губинский выступил на заседании Совета депутатов Ковдорского района по вопросу изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях региона с июля 2017 года.

По итогам тарифной кампании 2016 года тарифы на коммунальные ресурсы на 2017 год с 1 июля в Ковдорском районе установлены так, чтобы совокупный платеж граждан за коммунальные услуги не превысил 5,5%. В совокупный платёж граждан за коммунальные услуги входит плата за водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, электроэнергию, газ (без учёта взносов за капитальный ремонт и платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме).

Для жителей Ковдорского района рост совокупной платы за коммунальные услуги не превысит 1% (при одинаковом наборе коммунальных услуг и в сопоставимых объемах потребления). При этом там, где тариф на тепловую энергию на текущий момент сформировался выше 3400 руб./Гкал, с 1.07.2017 увеличения тарифа на тепловую энергию не произойдет.

Тарифы на водоснабжение и водоотведение, тепловую энергию для жителей Ковдорского района установлены в пределах утвержденных правительством Российской Федерации ограничений.

Второй год подряд тарифы на электрическую энергию для населения Мурманской области устанавливаются комитетом по тарифному регулированию Мурманской области на минимальном предельном уровне, утвержденном ФАС России, и с июля увеличатся только на 1%. По расчёту комитета, средний рост совокупной платы граждан за коммунальные услуги в Ковдорском районе составит 0,5% при сложившемся среднем росте совокупной платы граждан за коммунальные услуги в Мурманской области в размере 2,7%.

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