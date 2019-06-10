Для жителей Мурманской области будет создан «умный» портал общественного мнения «Наш Север»

В Мурманской области создадут единую информационную платформу «Наш Север», где каждый житель области сможет высказать свое предложение по благоустройству общественных пространств, указать места, где недостаточно развита инфраструктура. Кроме того, портал станет единой площадкой народного голосования по проектам городского дизайна, лучшие из которых будут воплощены на улицах городов региона.

Запуск портала «Наш Север» станет первым этапом реализации регионального проекта «Умные города Мурманской области». Об этом сегодня на оперативном совещании регионального правительства доложила помощник врио губернатора Зинаида Разживина, отвечающая за исполнение проектов «Цифровая экономика» и «Умный город».

«Наша задача – синхронизировать действия органов местного самоуправления, региональной власти и жителей. В настоящий момент прорабатывается регламент совместной работы. Важно привлечь максимальное количество людей к управлению городскими территориями через обратную связь. До 2024 года уровень вовлеченности граждан при реализации проектов по благоустройству городской среды должен составить 30%», – сказала Зинаида Разживина.

Проект будет реализован в рамках заключенного на Петербургском международном экономическом форуме соглашения между правительством региона и ООО «Русатом Инфраструктурные решения» по внедрению цифровых технологий.

Глава региона считает, что граждане «должны перейти от социальных сетей, где пользователи оставляют комментарии о работе управляющих компаний, неубранном мусоре, отсутствии детской площадки, в системно работающую платформу, которая позволит оперативно отслеживать, что волнует наших граждан, и как решаются эти проблемы на местах».