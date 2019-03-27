Дмитрий Блохин - о ледяной воде и тепле мурманчан

Сегодня, 27 марта, в 12.00 настраивайте свои радиоприёмники на 102fm, а телевизоры - на телеканал «Арктик-ТВ»!

Ледяные воды — горячие сердца! Подведены итоги III Чемпионата мира по ледяному плаванию и Кубка Арктики. Спортсмены разъехались по домам, а организаторы наконец-то спокойно выдохнули после бессонных рабочих дней и ночей. Так удалось ли им воплотить в жизнь все задуманное? Что ещё интересного ждать северянам? Об этом и многом другом в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» расскажет Дмитрий Блохин, наш «незамерзающий» гость - заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.