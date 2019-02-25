Дмитрий Дулич рассказал о немецкой системе подвесных канатных дорог, сооружении их на территории оккупированной Норвегии

Лекция Дмитрия Владимировича была посвящена истории немецкой канатной дороги на Мурмане. Дмитрий Дулич – профессиональный военный. На протяжении многих лет ведёт исследовательскую работу в области военной истории Мурманской области, результатом которой стала книга «Канатная дорога на Мурмане 1942-1944: мифы и реальность».

С момента выхода издания исследователь выявил большое количество ранее неизвестных архивных источников, фотодокументов об истории строительства и эксплуатации дороги.

В своей лекции Дмитрий Владимирович совершил экскурс в историю изобретения канатной дороги, рассказал о немецкой системе подвесных канатных дорог, сооружении их на территории оккупированной Норвегии, проследил ход сооружения дороги на Кольском полуострове, её конструкцию, начальный и конечные пункты, протяженность, использование в военных целях.

Исследователь осветил вопросы изучения канатной дороги отечественными военными специалистами в ходе боевых действий и после их окончания, результаты её послевоенного использования. В завершении Дмитрий Владимирович ответил на многочисленные вопросы участников встречи.

Лекция проходила в рамках цикла публичных чтений отделения Российского исторического общества в Мурманске.