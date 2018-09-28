Мурманская область. Арктика28.09.18 11:20
Дмитрий Филиппов назначен министром развития промышленности и предпринимательства Мурманской области
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун назначила Дмитрия Дмитриевича Филиппова министром развития промышленности и предпринимательства Мурманской области.
Этим же постановлением Дмитрий Филиппов включен в состав Правительства Мурманской области.
Документ вступает в силу с 28 сентября 2018 года.
Дмитрий Дмитриевич Филиппов родился в 1975 году в городе Мурманске.
В 2000 году окончил Международный институт экономики и права по специальности «Юриспруденция», квалификация – юрист.
Служил в органах налоговой полиции и наркоконтроля России. 2009-2015 годы – исполнительный директор, заместитель генерального директора ООО «Союз». 2016-2018 годы – глава муниципального образования г. Мурманск.
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Последние комментарии
Иван Петрович
26.09.18 14:57
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Наталья
26.09.18 00:10
18.09.1971 будущее
Антонина Филатовна
25.09.18 22:07
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