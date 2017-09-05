Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании военной кафедры при МГТУ

31 августа 2017 года вышло распоряжение правительства России № 1892-р о создании военной кафедры при федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образовании «Мурманский государственный технический университет».

Начиная с 2018 года в МГТУ будет осуществляться подготовка по военно-учётным специальностям, родственным морским гражданским специальностям, по которым обучаются курсанты Морского института.

Напомним, в настоящий момент выполняются мероприятия «дорожной карты» по созданию военной кафедры, утвержденной Главнокомандующим Военно-морским флотом РФ адмиралом Владимиром Королёвым. Она предусматривает организационно-штатное и материально-техническое обеспечение открытия кафедры, подбор постоянного состава и организацию образовательной деятельности.