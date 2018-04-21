Дмитрий Медведев: В прибрежных регионах нужно развивать переработку рыбы и морепродуктов

Вчера в Мурманской области Дмитрий Медведев провёл совещание по развитию рыбоперерабатывающей промышленности.

«Здесь, в Мурманской области, в отрасли работают тысячи человек, эта тема здесь, безусловно, актуальна, как и в сопредельных, соседних регионах. Каждая шестая тонна пищевой рыбной продукции в России произведена на местных предприятиях. Именно в таких прибрежных регионах и нужно развивать переработку рыбы и морепродуктов», – подчеркнул Дмитрий Медведев, открывая встречу.



Премьер напомнил о таких механизмах поддержки отрасли, как инвестиционные квоты и создание морских рыбных терминалов в российских портах.



Мощности береговых рыбофабрик Мурманской области позволяют перерабатывать до 80 тысяч тонн трески и пикши в год, однако в 2017 году их загрузка с учетом мороженого сырья в среднем не превышала 35-50%.



«Такие предприятия ориентированы на выпуск высококачественного филе из охлажденного сырья и очень чувствительны к изменению конъюнктуры рынка и динамике поставок сырья прибрежным флотом», – отметила в своем выступлении губернатор Мурманской области Марина Ковтун.



Все основания рассчитывать на существенное увеличение в будущем поставок качественного сырья для береговой переработки дает введение с 2019 года повышающих коэффициентов на квоты для рыбодобывающих предприятий, занятых прибрежным рыболовством, а также обязательства для «прибрежников» доставлять рыбу на берег исключительно в живом либо охлажденном виде. На увеличение поставок рыбы на российский берег благоприятно скажется и применение механизма инвестиционных квот для реализации проектов строительства новых береговых перерабатывающих мощностей, подчеркнула Марина Ковтун.



При этом, учитывая рост спроса на сырье и обострение конкуренции на этом рынке в результате строительства новых рыбоперерабатывающих фабрик, глава Мурманской области предложила выработать дополнительные меры поддержки существующих небольших предприятий береговой переработки, ориентированных на поставки внутри региона.



В числе возможных мер поддержки Марина Ковтун назвала применяемые для сельхозпроизводителей механизмы субсидирования предприятий или их льготного кредитования при модернизации оборудования, закупках сырья и расходных материалов. Серьёзно укрепить экономику небольших рыбофабрик и сдержать рост цен на конечную продукцию может отнесение береговых рыбоперерабатывающих предприятий к сельхозпроизводителям с распространением на них режима сельхозналога и освобождения от НДС.



Также губернатор Марина Ковтун отметила необходимость обеспечения отрасли квалифицированными кадрами и предложила начать подготовку специалистов среднего звена для береговой переработки и производства на судовых фабриках в учреждениях среднего профессионального образования Мурманской области.