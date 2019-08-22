Дмитрий Панычев ставит диагноз региональному здравоохранению

В этом году многие больницы региона обзавелись новой медтехникой. И теперь врачи могут проводить диагностику и лечение северян своевременно и качественно. О том, как такие благостные перемены стали возможны и, что ещё предстоит сделать для улучшения нашей медицины, сегодня, 22 августа, с 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» расскажет Дмитрий Вячеславович Панычев, исполняющий обязанности министра здравоохранения Мурманской области.

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