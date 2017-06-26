Дмитрий Руусалеп назначен исполняющим обязанности министра природных ресурсов и экологии Мурманской области

Исполняющим обязанности министра природных ресурсов и экологии Мурманской области назначен Дмитрий Руусалеп. Об этом губернатор Марина Ковтун сообщила сегодня на оперативном совещании в правительстве региона.

«Дмитрий Аугустович в представлениях не нуждается. На государственной службе он давно, последнее время возглавлял областной комитет госзакупок. В службе показал себя как грамотный, профессиональный специалист, талантливый руководитель. Я уверена, что на новом посту, Дмитрий Аугустович, вы также проявите себя с наилучшей стороны. Направление непростое, но я уверена, что вы справитесь, коллектив, под вашим руководством выйдет на качественно новый уровень работы и те проблемы, которые есть в региональном министерстве природных ресурсов и экологии, вам удастся разрешить. Я желаю Вам успехов», – сказала Марина Ковтун.