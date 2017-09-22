Днём ожидается небольшой дождь, ночью в отдельных районах заморозки и туман

Как сообщает Мурманское УГМС, 23-24 сентября Кольский полуостров будет находиться под влиянием северной периферии обширного антициклона, расположенного над Архангельской областью и Карелией. По Мурманской области в отдельных районах возможен небольшой дождь, преобладающая температура воздуха ночью +1+7°, в центральных районах местами заморозки до -1-3°, днём +7+12°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь, ночью в отдельных районах туман. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +1+6°, в центральных районах местами заморозки до -3°, днём +7+12°.