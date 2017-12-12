Дни французского кино стартовали в Мурманске

Посмотреть фильмы самой романтичной страны мира можно бесплатно.

Фестиваль проходит в регионе уже второй год подряд, но на этот раз менее масштабно, без визита официальных делегаций. Кинопоказы проходят в областной научной библиотеке в литературной гостиной библиотеки и кафе «Ботаник».

Зрители смогут увидеть три современные картины. Открылся фестиваль комедией «2 осени, 3 зимы», в среду мурманчане увидят фильм «Прекрасный мир» о молодой провинциалке, увлеченной вышиванием. Завершит программу фэнтези «У Венсана нет чешуи». Картины будут представлены на языке оригинала с субтитрами.

- Фильмы разрекламированы, они интересны мурманской публике. Об этом можно судить по нашим мурманчанам, которые приходят в библиотеку, чтобы посмотреть французское кино, - отметила Любовь Кочергина, главный библиограф отдела библиотечного обслуживания Мурманской областной научной библиотеки.