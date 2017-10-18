Дни инноваций Мурманской области: региональная конференция «Создание высокопроизводительных рабочих мест – стратегия роста для России»

27 октября в рамках IV Дней инноваций Мурманской области состоится региональная конференция «Создание высокопроизводительных рабочих мест – стратегия роста для России».



Участниками конференции будут подниматься вопросы социальной значимости, методологии подсчета и статистики высокопроизводительных рабочих мест в России и в регионе, потенциала создания высокопроизводительных рабочих мест, развития программ по поддержке стабильной занятости. Речь пойдет о развитии молодежного предпринимательства, семейного бизнеса и бизнеса, ориентированного на социальные услуги населению, пилотной апробации Стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в Мурманской области.



В рамках конференции будет организована «Биржа вакансий», в ходе работы которой у всех желающих появится возможность получить исчерпывающую информацию об имеющихся вакансиях на предприятиях Мурманской области.



Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области приглашает заинтересованные стороны принять участие в конференции и обсуждении перспектив, актуальных целей и задач по реализации потенциала Мурманской области в части создания высокопроизводительных рабочих мест.



Конференция будет проходить в Мурманске в отеле «Азимут». Подробную информацию по вопросам участия в конференции можно получить в министерстве по телефону: 8 (8152) 486-590, e-mail: alitvinova@gov-murman.ru. Контактное лицо: Анна Литвинова.



Организатором мероприятия выступает министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области совместно с региональным отделением Общероссийского общественного движения Народный фронт «За Россию» и уполномоченным по защите прав предпринимателей в Мурманской области.