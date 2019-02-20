Дни книгодарения продолжаются

19 февраля в рамках Третьей общероссийской акции «Дарите книги с любовью» сотрудники Мурманской областной детско-юношеской библиотеки посетили Минькинскую коррекционную школу-интернат.

Гостей тепло встречали хозяева школы – дети вместе со школьным библиотекарем Людмилой Владимировной Барановой, воспитателями и педагогами.

Вначале ребятам напомнили, что в феврале отмечается Международный день книгодарения, а затем… Затем в зале появилась самая настоящая литературная героиня – Пеппи Длинныйчулок. Она поздравила девчонок и мальчишек с праздником и предложила поиграть в веселые литературные игры, отгадать музыкальные загадки и потанцевать. Развлечения очень понравились школьникам и помогли создать чудесное настроение.

В подарок юным читателям библиотекари привезли замечательные детские книги: энциклопедии, сказки, рассказы и повести. Всего было передано 60 красочных изданий.