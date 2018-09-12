Дни Ковдорского района планируется провести в Мурманской областной Думе в октябре текущего года

Председатель областной Думы Сергей Дубовой вчера провёл рабочий день в Ковдоре. Спикер регионального парламента начал поездку с осмотра площадки, которая в будущем станет городским сквером отдыха.

В минувшем году в Ковдоре был заложен аналогичный объект благоустройства, он уже сдан и стал у горожан одним из любимых мест для прогулок.

Сергей Дубовой отметил, что реализация этих проектов – результат работы местной власти и самих жителей. «Ковдор заметно преображается. Радует, что на достигнутом муниципалитет не останавливается, и в планах – создание ещё четырёх детских площадок, зоны отдыха для горожан и благоустройство дворов. Важно привести эти территории в порядок в запланированные сроки. Это имеет большое значение, как для жителей, которые положительно оценивают усилия властей, так и для нас – законодателей, поскольку мы учитываем пожелания северян при формировании регионального бюджета и внимательно следим за успешной реализацией этих проектов», – подчеркнул депутат.

Глава регионального парламента встретился с руководителями муниципального образования и градообразующего предприятия – Ковдорского ГОКа. Они обсудили подготовку мероприятий, посвященных дням Ковдорского района, которые планируется провести в Мурманской областной Думе в октябре текущего года.