Дни Мурманской области пройдут в Совете Федерации

С 17 по 18 апреля Мурманская область примет участие в традиционных днях регионов в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Мурманская делегация во главе с губернатором Мариной Ковтун представит в верхней палате парламента социально-экономический потенциал региона. На рассмотрение сенаторов будут вынесены предложения по государственной поддержке социально-экономического развития Мурманской области, предусматривающие необходимость принятия решений по вопросам газификации региона, обеспечения экономически приемлемых условий энергоснабжения, кадрового обеспечения сферы здравоохранения и развития онкологической службы в регионе, сбалансированности бюджета региона, федеральной поддержке реализации региональных проектов, направленных на модернизацию объектов культуры и ликвидацию вреда окружающей среде, и др.

В эти дни в Совете Федерации пройдет выставка Мурманской области, отражающая наиболее яркие особенности региона, его историю и современные тенденции развития, в рамках которой будет широко представлена продукция местных производителей, в том числе рыба и морепродукты, биологически активные добавки, продукты из северных ягод, молочная продукция и пушнина, сувенирная продукция.

Состоится выступление творческих коллективов «Россия», «Радость» и «Любава», а мастера декоративно-прикладного искусства проведут мастер-классы по изготовлению саамских игольниц и поморских козуль, демонстрируя тем самым бережное отношение к сохранению традиций и культурного многообразия региона.