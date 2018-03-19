«Дни Мурманской области» состоятся 17-18 апреля в Совете Федерации

В год 80-летия Мурманской области зал заседаний верхней палаты парламента станет площадкой для обстоятельного разговора о наиболее актуальных для региона проблемах. В частности, будут затронуты вопросы экономического развития заполярного субъекта, переселения северян из ЗАТО, повышения минимального размера оплаты труда с 1 января и с 1 мая 2018 года и ряд других тем. В Совете Федерации также будет развернута выставка-презентация Мурманской области.

О подготовке и проведении «Дней Мурманской области» шла речь на рабочей группе, которую провёл первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин. В ней приняли участие: председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, член Совета Федерации Игорь Чернышенко, представители профильных министерств правительства области.