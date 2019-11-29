Дни научного кино открываются в Мурманске

30 ноября в 14 часов в Мурманской областной научной библиотеке откроются Дни научного кино. Это просветительский проект Фестиваля актуального научного кино, который объединяет вдохновленных наукой людей в десятках российских городов.

Зрители увидят лучшие документальные фильмы о науке, выдающихся открытиях, великих ученых. Откроет Дни научного кино в областной научной библиотеке документальный фильм Алексея Чукарева «Клонирование: 2.0». Фильм расскажет о клонировании среди растений, экспериментах по клонированию на животных, о важности этого направления для решения медицинских проблем и актуальных научных исследованиях в этой области.

После просмотра фильма зрителей ждёт встреча с экспертом Натальей Икко – заведующей лабораторией Биоквантума технопарка «Кванториум». Партнер библиотеки – Музей занимательных наук «Фокус» – проведёт эксперимент с полосатым зеркалом, в котором смогут принять участие все желающие.

Оргкомитет Фестиваля актуального научного кино разыграет призы среди зрителей. Счастливчики станут гостем фестиваля «Academia Film Olomouc» в городе Оломоуц в Чехии или кинофестиваля в Москве. Для участия в розыгрыше призов зрителям необходимо побывать на фестивале в своем городе, написать рецензию на просмотренный фильм и опубликовать ее вместе с фотографией и хэштегом #кинофанк в социальных сетях VK, Facebook, Instagram по 31 декабря.

Кинопоказы в рамках Дней научного кино пройдут в областной научной библиотеке 1, 7, 8, 12 и 14 декабря.