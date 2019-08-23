Дни российско-норвежского приграничного сотрудничества состоятся в октябре

Дни российско-норвежского приграничного сотрудничества, которые традиционно проводятся по инициативе Правительства Мурманской области в Печенгском районе, состоятся 17 и 18 октября.

Для Пленарного заседания выбран формат панельных дискуссий – секций, где в центре внимания будут вопросы экономического развития приграничных территорий, финансовые инструменты добрососедства, культурное и туристическое взаимодействие, урбанистика и межмуниципальное сотрудничество.

Одной из особенностей IX Дней российско-норвежского приграничного сотрудничества станет расширенный консульский час «Россия – Норвегия. Инструкция по путешествию», который будет проходить на базе центра «Вторая школа». Любой желающий сможет задать вопросы, связанные с особенностями пребывания на территории Норвегии и России в качестве туристов, начиная от требований к оформлению визы и заканчивая правилами регулирования дорожного движения в обеих странах.

Зарегистрироваться на мероприятие, а также ознакомиться с проектом программы можно на сайте Министерства экономического развития Мурманской области