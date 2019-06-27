Мурманская область. Арктика27.06.19 07:15
Дню молодёжи в Мурманске отдают центр города
В Мурманске связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню молодёжи, будет запрещена парковка и перекрыто движение всех видов транспорта, за исключением имеющих спецпропуска установленного образца:
– по улице Ленинградской - от дома № 5 по улице Коминтерна до улицы Профсоюзов - с 8 до 21 часа 29 июня;
– по улице Воровского - от проспекта Ленина до улицы Коминтерна - с 11 до 21 часа 29 июня.
Также будут освобождены от транспорта:
– улица Ленинградская - от дома № 5 по улице Коминтерна до улицы Профсоюзов - с 0 до 21 часа 29 июня;
– улица Воровского - от проспекта Ленина до улицы Коминтерна - с 11 до 21 часа 29 июня;
– площадь перед зданием ОАО «ГДЦ Меридиан» - с 00 до 21 часа 29 июня.
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