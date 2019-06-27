Дню молодёжи в Мурманске отдают центр города

В Мурманске связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню молодёжи, будет запрещена парковка и перекрыто движение всех видов транспорта, за исключением имеющих спецпропуска установленного образца:

– по улице Ленинградской - от дома № 5 по улице Коминтерна до улицы Профсоюзов - с 8 до 21 часа 29 июня;

– по улице Воровского - от проспекта Ленина до улицы Коминтерна - с 11 до 21 часа 29 июня.

Также будут освобождены от транспорта:

– улица Ленинградская - от дома № 5 по улице Коминтерна до улицы Профсоюзов - с 0 до 21 часа 29 июня;

– улица Воровского - от проспекта Ленина до улицы Коминтерна - с 11 до 21 часа 29 июня;

– площадь перед зданием ОАО «ГДЦ Меридиан» - с 00 до 21 часа 29 июня.