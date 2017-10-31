Дню памяти жертв политических репрессий была посвящена встреча в клубе «Знакомьтесь – юристы»

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоялось заседание клуба «Знакомьтесь – юристы», посвященное Дню памяти жертв политических репрессий.

Во встрече со старшеклассниками приняли участие Василий Плевако – министр юстиции Мурманской области, члены комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий при правительстве Мурманской области, Юлия Бардилева − кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и права Мурманского арктического государственного университета, педагоги.

Василий Плевако рассказал об истоках произвола и о судьбах людей, репрессированных в 20-50-е годы прошлого столетия, о спецпереселенцах, которые внесли значительный вклад в развитие Кольского полуострова, а также о необходимости сохранения памяти о тех трагических событиях, чтобы подобное никогда не повторилось. Министр передал для организованной в библиотеке выставки Книгу памяти жертв политических репрессий и издание «Хибиногрск. Память сердца», в которую вошли материалы конференции «Память сердца» Хибинского общества «Мемориал».

На встрече были представлены доклады о репрессиях, о реабилитации жертв политических репрессий и о памятных местах Кольского полуострова.