Дню русского языка посвящен литературно-музыкальный вечер «Пушкинское слово»
5 июня в Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеке начнётся литературно-музыкальный вечер, организованный совместно с Мурманским региональным отделением Всероссийского созидательного движения «Русский лад». Во встрече примут участие члены Мурманского регионального отделения общероссийской общественной организации «Дети войны» и члены Мурманской городской общественной организации «Ветераны педагогического труда».
На вечере прозвучат произведения великого русского поэта. Романсы на стихи А.С. Пушкина исполнят солисты ансамбля «Орфей» под руководством Андрея Макарова и хора общественной организации «Дети войны».
Выставка книг «Солнце русской поэзии» из фонда библиотеки познакомит читателей с новыми книгами о жизни и творчестве поэта.