Дню рыбака - фестиваль «Дары моря» и салон «Рыбалка и охота»

10-13 июля в Мурманске в выставочном павильоне «МурманЭКСПО» будет проходить рыбный фестиваль «Дары моря», приуроченный к профессиональному празднику – Дню рыбака. А также первый специализированный салон «Рыбалка и охота».

Мурманск – город-порт, город моряков и рыбаков, поэтому каждый год второе воскресенье июля – это один из любимейших праздников многих мурманчан.

Рыбный фестиваль «Дары моря» объединит три площадки: гастрономическую, торговую и развлекательную. В дни проведения мероприятий каждый участник может провести дегустации продукции и тест-драйв спецтехники, мастер-классы по приготовлению блюд, вязанию морских узлов и другие. В программе фестиваля – выступление коллективов авторской песни, фотовыставка, викторины, конкурсы. В программе салона «Рыбалка и охота» - мастер-классы, викторины, презентация книги Владимира Блинова «Последний романтик», выступление барда Александра Базанова.