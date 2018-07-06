Дню рыбака посвятили День семейного отдыха «Обитатели морских глубин»

7 июля в Мурманском областном краеведческом музее состоится День семейного отдыха «Обитатели морских глубин», приуроченный к профессиональному празднику – Дню рыбака.

В преддверии праздника рыбаков в музее пройдёт экскурсия по экспозиции «Моря, омывающие Кольский полуостров». Ребята узнают о тайнах морских пучин, о «визитной карточке» Баренцева моря – треске, рассмотрят и подержат в руках морскую звезду, морского ежа и редких представителей наших морей – холодолюбивых кораллов. Полученные знания участники мероприятия смогут применить, разгадывая кроссворд «Обитатели морских глубин».

После экскурсии дети посмотрят фильм «Баренцево море», созданный дайвингистами, и примут участие в кормлении обитателей морского биотопного аквариума Мурманского областного краеведческого музея. Ребята увидят морского ежа и морскую звезду, промысловых рыб пикшу и треску.

Занятие завершится мастер-классом «Рыбка» в технике «конструирование».