Дню защитника Отечества были посвящены познавательные мероприятия в учреждениях культуры Мурманской области

Ко Дню защитника Отечества в Мурманской области состоялась серия познавательных мероприятий. Например, в Мурманском областном краеведческом музее был организован тематический День семейного отдыха. Юные посетители и их родители услышали рассказ о быте советских солдат в период Великой Отечественной войны. Гостям были представлены подлинные предметы из фондового собрания музея, в том числе типовой солдатский вещмешок. Посетители увидели солдатскую фляжку, котелок, ложку, машинку для стрижки волос. Кроме того, гости познакомились с оружием Победы – винтовкой Мосина образца 1891/1930 гг., самого распространённого стрелкового вооружения Красной Армии в годы Великой Отечественной войны. Также в рамках Дня семейного отдыха состоялись интеллектуальные игры на военную и историческую тематику. В завершение юные гости музея создали памятные открытки.

В Мурманской областной научной библиотеке прошла традиционная информационная акция «Служу России!». В этом году к акции присоединился некоммерческий фонд поддержки сотрудников и пенсионеров ФСБ «Щит», подготовивший викторину, посвященную 100-летию Красной Армии. Вопросы касались событий Гражданской войны и Великой Отечественной войны, а также современных военных конфликтов. Победителями викторины среди молодежи стали студенты Мурманского арктического государственного университета Владимир Клыков (первое место), Евгений Сушко и Владимир Осипов (третье место), студенты Мурманского строительного колледжа Матвей Постнов и Максим Юнусов (второе место). Были также награждены победители среди читателей старшего поколения – дипломы 2 степени получили сотрудник областной научной библиотеки Татьяна Бирюкова и постоянный читатель библиотеки Марина Баранова. Дипломы и ценные призы победителям вручил председатель некоммерческого фонда «Щит» генерал-майор ФСБ в отставке Геннадий Гурылев. Лидеры в каждой возрастной категории получили в подарок редкое издание – книгу «Личное дело № 45691» из серии «Всегда в строю».