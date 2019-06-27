До 1 сентября Мурманская область будет обеспечена шестью единицами резервной техники для вывоза мусора

Под председательством заместителя губернатора Евгения Никоры состоялось рабочее совещание с АО «Управление отходами» и профильными региональными исполнительными органами государственной власти по вопросам деятельности регионального оператора на территории Мурманской области.

Директор Мурманского филиала АО «Управление отходами» Андрей Петров проинформировал об обеспечении региона тремя единицами резервной техники, еще три транспортных средства планируется доставить в Мурманскую область до 1 сентября, а также доложил о ситуации с исполнением поручения врио губернатора, связанного с осуществлением уборки контейнерных площадок региональным оператором. По данному вопросу АО «Управление отходами» ведёт активную работу по организации эффективного взаимодействия с управляющими компаниями.

Кроме того, участники совещания обсудили вопросы контроля за своевременным и качественным вывозом отходов мусоровывозящими организациями, резервирования необходимого количества спецтехники для вывоза отходов на случаи выхода из строя основных транспортных средств, создания современной инфраструктуры по обращению с отходами в южной части Мурманской области, осуществления региональным оператором уборки контейнерных площадок на территории Мурманской области и другие вопросы.

Заместитель главы региона обратил особое внимание на необходимость обеспечения жёсткого контроля за своевременным вывозом отходов с увеличением при необходимости частоты вывоза мусора и оперативного реагирования регионального оператора на все поступающие обращения граждан.

Наша справка:

По вопросам оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами необходимо обращаться к региональному оператору – АО «Управление отходами» по телефонам горячей линии: 8 (800) 707-13-71, 8 (8152) 601-810, 8 (8152) 567-616 или по адресу электронной почты: murmansk@uo-system.ru.