В план 100 шагов правительства Мурманской области заложен и уже выполняется большой объём работы по благоустройству территорий городов и посёлков. О ходе её выполнения на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник доложила директор АНО «Центр городского развития Мурманской области» Ольга Вовк.

До 1 сентября в 15 городах и 9 поселениях Заполярья появятся 56 новых объектов – 33 детских городка и 23 спортивные площадки. 25 объектов создаётся за счёт областного бюджета, 31 – за счёт внебюджетных источников. На сегодня готово 45 оснований под площадки, начат монтаж 19 объектов.

В семи городах Мурманской области появятся 36 объектов художественной росписи. Художники, в том числе приглашённые из других регионов, украсят фасады зданий и стены сооружений в Мурманске, Мончегорске, Заполярном, Никеле, Кировске, Апатитах и Кандалакше. В Мурманске проект реализуется за счёт городского бюджета, АО «МЭС» и РГО, в Кандалакше украшение города финансирует Фонд капремонта, в остальных городах к проекту подключился крупный бизнес и градообразующие предприятия.

Для выхода на всероссийский конкурс малых городов в следующем году в Мурманской области разработаны 15 концепций по 14 населённым пунктам. 5200 северян ответили на вопросы анкет по выбору проектов. Окончательный выбор будет сделан всенародным голосованием 8 сентября. Ольга Вовк отметила, что общественное мнение здесь крайне важно, поскольку суждения людей о том, что именно нужно родному городу, различны. Так, например, в Заполярном предпочтения горожан разделились между созданием тропы здоровья и реконструкцией центральной площади.

Глава Мурманской области Андрей Чибис отметил большой объём и высокие темпы выполнения работ по городскому благоустройству в рамках плана 100 шагов.

«Объём мероприятий превышает объём, который планируется по городским пространствам в рамках нацпроектов. Молодцы, что в столь сжатые сроки организовали такой большой объём работ», – подчеркнул врио губернатора.