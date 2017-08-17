До 10 сентября продолжается приём ходатайств о присуждении премий губернатора Мурманской области одарённым детям и учащейся молодёжи

Премии губернатора Мурманской области ежегодно вручаются школьникам и студентам региона за серьёзные успехи в учебной, научной, художественно-культурной, спортивной и общественно полезной деятельности. Высшей формой поощрения одарённых детей и учащейся молодёжи является премия губернатора Мурманской области «Олимп».

Кандидатами на присуждение премии могут быть учащиеся, студенты и аспиранты очной формы обучения государственных, негосударственных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области.

По результатам проведённого конкурсного отбора и на основании решения конкурсной комиссии ежегодно присуждаются: 100 премий в размере 18,5 тысяч рублей каждая (в парных видах спорта - 9,25 тысячи рублей каждая) и 5 премий «Олимп» в размере 50,0 тысяч рублей каждая (в парных видах спорта - 25,0 тысяч рублей каждая).

Премии губернатора Мурманской области – это возможность поощрить талант и трудолюбие, оказать материальную поддержку одарённым детям и молодёжи, а также стимулировать дальнейшее развитие позитивной деятельности среди подрастающего поколения. Премии губернатора Мурманской области вручаются ежегодно, начиная с 1993 года.

Организационное, информационное и документационное сопровождение по присуждению премий осуществляет Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.