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Мурманская область. Арктика26.02.19 09:20

До 2020 года в Мурманской области будет сформирована сеть медицинских организаций первичного звена, охватывающая все населённые пункты

До 2020 года в Мурманской области будет сформирована сеть медицинских организаций первичного звена, охватывающая все населённые пункты региона. Об этом сегодня на оперативном совещании с руководителями органов власти и местного самоуправления Мурманской области сообщила губернатор Марина Ковтун. Тему доступности медпомощи глава региона подняла в развитие задачи, поставленной Президентом в Послании Федеральному собранию.

«До конца 2020 года медицинская помощь должна стать доступной во всех, именно во всех без исключения населённых пунктах России, для всех граждан, где бы они ни жили», – заявил глава государства.

Мурманская область планомерно идёт к поставленной цели. За последние несколько лет в регионе построены три новых фельдшерско-акушерских пункта: в Варзуге, Чапоме и Чаваньге. Во взаимодействии с муниципальными властями организованы ФАПы в Ура-Губе, Минькино и амбулатория в Зверосовхозе. В этом году откроет свои двери фельдшерско-акушерский пункт в Мишуково. Ремонтные работы завершены, сейчас оформляются разрешительные документы.

Строительство нового ФАПа скоро начнётся и в Ловозерском районе – в планах на следующий год открыть фельдшерско-акушерский пункт в селе Краснощелье. Новая амбулатория появится и в поселке Сафоново. Проектная документация уже разработана и сейчас проходит государственную экспертизу. Кроме того, до 2020 года ФАПы планируют построить в Ковдозере, Килъп-Явре и Магнетитах. В поселках с численностью до 100 человек появятся мобильные медицинские комплексы. Работа в этом направлении уже ведётся. В бюджете заложены денежные средства на приобретение подобных комплексов для оказания медицинской помощи жителям небольших населенных пунктов Кольского, Печенгского, Кандалакшского и Терского районов.

Также в перечне поручений главы государства, озвученных в послании Федеральному собранию, – внедрение социального контракта и запуск новой государственной программы «Земский учитель». Губернатор Марина Ковтун поручила министерству социального развития Мурманской области подготовиться к работе по введению новой формы социальной поддержки граждан. Региональному министерству образования и науки – подготовить информацию о потребности включения в проект «Земский учитель» конкретных поселений.

 

 

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