До 2024 года около 7,5 млрд рублей будет выделено на приведение в нормативное состояние автодорог в Мурманской области

Под председательством заместителя губернатора Ольги Кузнецовой вчера состоялось заседание проектной группы по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории региона.

На ремонт дорожных объектов в Заполярье в период с 2019 по 2024 годы из федерального бюджета планируют направить 3,5 млрд рублей, объем средств из областного бюджета составит 3,9 млрд рублей.

По итогам реализации нацпроекта в Мурманской области должны быть приведены в нормативное состояние 50% автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и 85% автомобильных дорог агломерации «Мурманская», в состав которой входят Мурманск и Кола, а также дороги регионального и федерального значения между этими городами.

На сегодняшнем заседании Проектной группы были рассмотрены вопросы, касающиеся осуществления конкурсных процедур по заключению контрактов, обеспечения контроля качества при выполнении работ на объектах, информационного сопровождения, а также намечены дальнейшие мероприятия по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Мурманской области.