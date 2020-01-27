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Мурманская область. Арктика27.01.20 14:10

До 28 февраля открыт приём документов для присвоения статуса «Социальный предприниматель»

С 2020 года субъекты малого и среднего бизнеса (далее СМСП) Мурманской области смогут получить особый статус «Социальный предприниматель», который даёт право на финансовую поддержку в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». Об этом сегодня на оперативном совещании в региональном правительстве сообщил министр инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области Олег Костенко.

Соответствующие изменения в федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в России» в июле прошлого года утвердил Президент Владимир Путин. Согласно документу определены основные критерии отнесения представителей бизнеса к социальному предприятию.

Таковым будет считаться малый и средний бизнес, который предоставляет не менее 50% рабочих мест незащищённым категориям граждан, а доля расходов на оплату труда будет находиться на уровне не ниже 25%. СМСП также признается социальным предприятием при производстве и реализации товаров и услуг, ориентированных на социально уязвимые группы населения. Четвертая категория – предприниматели, занимающиеся решением социальных проблем общества, например, оказанием психолого-педагогических услуг, услуг в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования, организацией отдыха и оздоровления детей и др.

Помимо финансовой поддержки предприниматели, занимающиеся социально значимыми видами бизнеса могут получить дополнительную государственную поддержку. Как отметил в докладе Олег Костенко, при применении упрощенной системы налогообложения предусмотрена пониженная налоговая ставка. Так, для СМСП с объектом налогообложения «доходы» действует ставка 1% вместо максимальной в размере 6%. Ставка УСН с объектом «доходы минус расходы» снижена с 15% до 5%. Кроме того, зарегистрированные в 2020 году ИП смогут в течение двух лет пользоваться «налоговыми каникулами».

По словам министра, общий размер субсидии для предпринимателей, занимающихся «социальным предпринимательством» в моногородах региона, составит 4,3 млн рублей. Еще 3,6 млн рублей будет выделено из областного бюджета в качестве финансовой помощи СМСП, осуществляющим общественно значимые мероприятия, направленные на трудоустройство и социализацию незащищенных групп населения. Также предусмотрена льготная арендная плата на объекты недвижимости.

«Очень полезная мера государственной поддержки. В регионе много талантливых и активных предпринимателей. Прошу всех глав муниципальных образований активизировать эту работу на местах. Но, на мой взгляд, важно изыскать возможность и увеличить объем финансовой поддержки. Необходимо подготовить предложения с учетом запроса предпринимателей», – обращаясь к министру инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области, сказал Андрей Чибис.

Подать заявку для включения в перечень социальных предприятий можно в центр «Мой бизнес» по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1, НМК «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области». Приём документов открыт до 28 февраля, сообщает управление по взаимодействию со СМИ.

До 1 апреля сводная информация будет направлена в УФНС России по Мурманской области для внесения в Единый реестр. Подробную информацию можно получить у специалистов регионального министерства инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства по телефонам: 8(8152) 486-549, 8(8152) 486-434, а также у ответственного специалиста НМК «ФОРМАП» Дмитрия Геннадьевича Никифорова по телефону 8(8152) 410-733.

 

 

 

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