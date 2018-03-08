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Мурманская область. Арктика08.03.18 15:05

До 5% военнослужащих Северного флота составляют женщины

Командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов поздравил женщин, работающих и служащих в учреждениях и береговых частях СФ, а также проходящих военную службу, с Международным женским днём. Николай Евменов отметил большой вклад, который вносят женщины своим самоотверженным трудом и усердием в боеспособность флота.

Сегодня на Северном флоте женщины проходят гражданскую и военную службу по контракту на различных должностях рядового, командного и технического состава. Как военнослужащие, в основном они задействованы в медицинском обеспечении и в частях связи, РХБ защиты, в системе тылового обеспечения и военторга.

Однако есть примеры женщин-военнослужащих в подразделениях специального назначения, в бригаде морской пехоты, мотострелковой и арктической бригадах. Больше всего военнослужащих женского пола проходит службу в объединении ВВС и ПВО. Именно из их состава был сформирован батальон, прошедший парадный строем в зимней форме медицинских сестёр периода Великой Отечественной войны во время торжеств, посвящённых Дню защитника Отечества и вековому юбилею Красной армии в главной базе СФ Североморске.

Есть женщины и в составе гражданских экипажей судов обеспечения. Именно на Северном флоте имеется уникальный случай, когда женщина занимает должность командного состава. На спасательном судне «Михаил Рудницкий» четвёртым помощником капитана служит Галина Иванина.

Как сообщает пресс-служба СФ, в  настоящее время до 5 процентов военнослужащих Северного флота составляют женщины. Большинство из них является рядовыми, матросами, сержантами и старшинами. Порядка 300 имеют воинские звания офицеров, мичманов или прапорщиков. Из них самое высокое – подполковник медицинской службы — носят начальники отделений и главных медицинских специалистов Военно-морского клинического госпиталя.

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