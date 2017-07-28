Мурманская область. Арктика28.07.17 16:43
До 6 августа будет ограничено движение и запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта на улицах в центре Мурманска
В Мурманске в связи с изменением срока производства работ по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части с 22 июля до 20 часов 6 августа будет ограничено движение и запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта на:
- ул. Ленинградская от ул. Комсомольской до дома № 5 по ул. Коминтерна,
- ул. Марата, от просп. Кирова до дома № 6 по ул. Марата,
- пер. Пионерский, от просп. Ленина до ул. Шмидта,
- проезд от ул. Академика Павлова до дома № 15 по ул. Фурманова.
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