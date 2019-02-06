До чего дошутился капитан команды КВН «Сборная Снежногорска» Сергей Жариков?

Сегодня, 6 февраля, в 12.00 настраивайте свои радиоприёмники на 102fm, а телевизоры - на телеканал «Арктик-ТВ»!

Команда КВН «Сборная Снежногорска» стала победителями юбилейного Международного фестиваля «КиВиН-2019». Теперь наши заполярные шутники будут участвовать в играх Высшей лиги. О том, тяжело ли им далась эта победа, о закулисье большого юмора в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» пойдёт разговор с капитаном команды КВН «Сборная Снежногорска» Сергем Жариковым.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.