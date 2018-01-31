До конца этого года в Ковдорском районе должна открыться слюдяная фабрика

Перспективы социально-экономического развития Ковдорского района губернатор Марина Ковтун обсудила сегодня с главой муниципалитета Сергеем Сомовым.

«Хотелось бы из первых уста узнать о положении дел в Ковдорском районе, особенно в небольшим населенных пунктах. С момента Вашего избрания на должность главы района прошло около четырех месяцев. Вы уже вошли в курс дела, для Вас нет «белых пятен» в жизни района, тем более что практически всю жизнь проработали в районе, на крупном промышленном предприятии», – обозначила цель встречи глава региона Марина Ковтун.

Сергей Сомов доложил, что ему уже удалось сформировать и команду, и видение как проблем Ковдорского района, так и путей их решения. Основу для этой работы, по мнению Сергея Сомова, должна составить финансовая политика. Муниципалитет намерен участвовать во всех региональных программах, максимально использовать возможности, предоставляемые федеральными фондами.

«Важно наполнять бюджет не только с помощью налоговых и неналоговых доходов, но и дополнительных возможностей, которые нам предоставляет бизнес», – заявил Сергей Сомов.

В отношении социально-экономического развития района в приоритете – диверсификация экономики. В планах на ближайшие три года – открытие ТОСЭР. Уже до конца этого года в муниципалитете должна открыться слюдяная фабрика. Чтобы максимально использовать минеральные богатства территории и привлечь инвесторов, совместно с КНЦ идёт разработка карты месторождений полезных ископаемых района.

В социальной сфере глава района ставит перед собой задачу обеспечения учебного процесса профессиональными кадрами.