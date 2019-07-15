До конца года в Мурманской области будет благоустроено 43 общественных и 107 дворовых территорий

До конца года в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» во исполнение задач нацпроекта «Жильё и городская среда» в Мурманской области будет благоустроено 43 общественных территории. В том числе запланирована реализация проекта-победителя всероссийского конкурса – строительство бульвара «Северное сияние» в Полярных Зорях. Помимо этого, вне предусмотренных нацпроектом мероприятий будет произведено благоустройство 107 дворовых территорий, в городах и районах появятся 33 новых детских городка и 23 спортплощадки.

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области заместитель губернатора Евгений Никора доложил о ходе реализации в Заполярье регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» и национального проекта «Жильё и городская среда». На сегодня заключены контракты на выполнение работ на 41 из 43 общественных территорий. Контракты на благоустройство дворов заключаются. Все работы должны быть завершены до конца года.

В дополнение к прозвучавшему директор областного Центра городского развития Ольга Вовк сообщила, что в рамках реализации плана первоочередных мероприятий на 2019 год с учётом поручений врио губернатора Мурманской области и решений наблюдательного совета Центра сформированы списки территорий, где в этом году появятся новые детские городки и спортивные площадки. В итоговый список вошли 33 детских городка и 23 спортплощадки. С 1 августа на определённые муниципалитетами участки начнётся доставка и монтаж игрового и спортивного оборудования.

Также силами Центра городского развития будет формироваться архив всех благоустраиваемых территорий в режиме «до/после».

Врио губернатора обратил особое внимание на поздние сроки заключения контрактов. «С учётом нашего климата недопустимо в середине июля заключать контракты. Мы должны это делать заблаговременно, чтобы к моменту установления нормальных погодных условий можно было уже выходить на работы», – подчеркнул он..

Муниципалитетам, где будут установлены дополнительные детские и спортивные объекты, поручено подготовить все необходимые основания до 1 августа.

Как сообщила врио заместителя губернатора Оксана Демченко, уже начинается планирование работ на 2020 год. В следующем году обязательным условием станет заключение всех контрактов до 1 мая.