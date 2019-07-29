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Мурманская область. Арктика29.07.19 12:34

До конца года в рамках нацпроектов в Мурманской области должны появиться три детских сада, стадион, ФОК и новый театр кукол

В текущем году в рамках национальных проектов в Мурманской области запланировано завершение строительства семи объектов. По нацпроекту «Демография» будут возведены детские сады в Североморске, Полярном и Печенге, завершены 1 и 2 этапы строительства межшкольного стадиона в Мурманске и построен физкультурно-оздоровительный комплекс в Полярных Зорях. В рамках нацпроекта «Культура» в Мурманске будет завершена реконструкция здания бывшего Дома офицеров, куда переселится областной театр кукол.

Как сообщил в ходе оперативного совещания в региональном правительстве и.о. министра строительства и территориального развития Мурманской области Максим Рудь, общая стоимость работ по нацпроектам составляет 991 млн рублей.

Степень готовности объектов разная. Так, строительство детсада в Североморске идёт по плану, готовность составляет порядка 65%.

Несколько хуже обстоят дела с садиком в Печенге – там работы выполнены лишь на 32%. Одной из причин задержки стала близость к стройплощадке угольной котельной и необходимость устройства санитарно-защитной зоны согласно новым требованиям законодательства. Соответствующая работа ведётся подрядчиком вместе с собственником котельной и Роспотребнадзором, документы должны быть готовы до 10 августа.

Серьёзные трудности возникли при строительстве детского сада в Полярном. Для качественного выполнения проекта требуется укрепление заболоченного грунта, подрядчик сетует на нехватку рабочих рук.

Точно так же не хватает людей и на стройке ФОКа в Полярных Зорях. Готовность объекта составляет порядка 80%, но темпы работ подрядчику надо серьёзно повышать, иначе есть риск не закончить объект в срок.

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис обратил внимание коллег на то, что исполнение нацпроектов – важнейшая задача областной власти, а значит, контроль всех без исключения работ должен быть постоянным и неослабевающим.

«Отправить предписание подрядчику недостаточно, с подрядчиком надо всем вместе жёстко отрабатывать все сложные моменты. Вопрос невыполнения объектов по нацпроекту очень серьёзный. Оправдания «нас подвёл подрядчик» не существует. Если мы видим риски в режиме реального времени – значит, не просто фиксируем проблему, чтобы потом в суде разбираться, а исправляем любыми законными доступными способами», – подчеркнул глава региона.

Андрей Чибис поручил Минстрою и курирующему замгубернатора Евгению Никоре в течение двух недель провести всю необходимую работу, чтобы снять риски неисполнения задач национальных проектов.

 

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