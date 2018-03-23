Как сообщает Мурманское УГМС, до конца марта характер погоды на Кольском полуострове не изменится. В этот период Мурманская область будет находиться под влиянием активной циклонической деятельности в Баренцевом море и на севере Европейской части России. Такой процесс обусловит преобладание северо-западного, порывистого ветра в нашем регионе и, как следствие, холодную погоду.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами снег, метель. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -9-14°, при прояснениях -19-24°, днём -4-9°. Гололедица.