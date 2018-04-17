До конца мая в Мурманской области будет проходить выпуск молоди атлантического лосося с рыбоводных заводов в естественные водоемы

Представители государственной ветеринарной службы Мурманской области совместно со специалистами Мурманского филиала «Главрыбвода» и Баренцево-Беломорского территориального управления Росрыболовства приняли участие в выпуске искусственно выращиваемой молоди атлантического лосося (семги) генерации 2016 года в бассейн реки Умба.



Эта работа проводится ежегодно для восполнения природной популяции лосося, обитающего в реках Мурманской области. В соответствии с требованиями законодательства РФ выпуски малька в естественную среду обитания проводятся комиссионно. Роль представителей государственной ветеринарной службы в составе комиссии – наблюдение за физиологическим состоянием и здоровьем рыбы, контроль за соблюдением ветеринарных требований при генерации, выращивании, содержании и транспортировке малька, а также пресечение случаев возможного распространения заразных болезней на рыбоводных предприятиях и естественных водоёмах Кольского полуострова.



Поставщиком малька выступил Умбский рыбоводный завод, входящий в систему Мурманского филиала «Главрыбвода».



В ходе мероприятия комиссией было установлено, что производственные мощности завода находятся в удовлетворительном состоянии. Нормы ветеринарного законодательства и биотехнические требования, установленные при выращивании молоди атлантического лосося, соблюдаются в полном объёме.



Транспортировка малька с Умбского рыбоводного завода к месту выпуска осуществлялась в специальных высокопрочных полиэтиленовых пакетах. Вода в транспортной таре принудительно насыщалась кислородом для увеличения сохранности и жизнеспособности рыбы.



Сформированные пакеты с партиями малька первоначально вывозились с завода на автомобильном транспорте, затем перегружались на прицепы снегоходов, которыми доставлялись непосредственно к месту выпуска. Погрузка, упаковка, перевозка посадочного материала и зарыбление водоёмов на всех этапах контролировались членами комиссии.



Во время выпуска молодь была активная, в течение короткого времени адаптировалась к новым условиям и ушла по течению реки.



Выпуск рыбы осуществлялся в течение четырех дней в среднее и нижнее течения реки Умба и в притоки рек Родвиньга, Низьма и Кида.



Работа комиссии и выпуски молоди атлантического лосося с рыбоводных заводов региона в естественные водоемы Мурманской области будут продолжены до конца мая.