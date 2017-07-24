В нынешнем летнем сезоне отмечается увеличение числа оперативных событий на водных объектах Мурманской области. Ситуация тревожная, считают в Главное управление МЧС России по Мурманской области. Конечно, усилены меры по обеспечению безопасности людей на водных объектах, однако многое зависит от самих северян и гостей Заполярного края.

- Складывается такая ситуация, что люди, выходя на маломерном судне, абсолютно не понимают характер водоёма, сложности, которые несёт вода, - рассказывает Юрий Любимов, руководитель группы патрульной службы № 1 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Мурманской области». – Зачастую, многие судоводители либо вообще не имеют опыта, либо опыт слишком мал. И они не готовы к сюрпризам природы.

По словам Юрия Витальевича, так же всему виной откровенное игнорирование правил безопасности при нахождении на водоёме. В частности, отдыхающие допускают сидение на бортах маломерного судна, раскачивание лодки во время движения. А это далеко не безопасная эксплуатация таких транспортных средств.

- Кроме того, играет свою негативную роль и злоупотребление спиртными напитками, - продолжает Юрий Любимов. - Появляется какая-то ложная смелость. А ведь до трагедии один шаг.

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации немедленно звоните в службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112).