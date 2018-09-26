До верхней палаты долетели крики о помощи российских заключённых

Совфед в рамках осенней сессии 8 октября намерен обсудить законодательство, которое касается содержания заключённых, заявила спикер СФ Валентина Матвиенко в среду на открытии сессии. «Вскрывшиеся факты говорят о том, что насилие в местах лишения свободы до сих пор не изжито. Считаю, что нам надо внимательно посмотреть на законодательство, которое касается содержания заключённых», — отметила спикер.

Она попросила комитет по конституционному законодательству заняться этим вопросом самым серьёзным образом и в случае необходимости «подготовить предложения по совершенствованию правовой базы в этой сфере».

К председателю этого комитета сенатору Андрею Клишасу Матвиенко, в свою очередь, обратилась с просьбой обеспечить принятие в ходе нынешней сессии закона, запрещающего использовать «клетки» в залах судов, пишет РИАН.