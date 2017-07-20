Добавим дорогам Кольского полуострова жёлтого цвета

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Кола» в текущем летнем сезоне экспериментально нанесёт осевую горизонтальную разметку жёлтого цвета, разделяющую встречные транспортные потоки, на участке дороги Р-21 «Кола» в Мурманской области с 1460 км до границы с Королевством Норвегия. Эксперимент проводится по аналогии с технологией содержания автомобильных дорог в странах Скандинавии.

С 2013 в Мурманской области отдельные участки федеральной автодороги Р-21 «Кола» содержатся под уплотненным снежным покровом – так же как в Скандинавских странах, что существенно минимизирует воздействие химических реагентов на окружающую среду. В зимний период горизонтальная разметка белого цвета на фоне снега практически не видна, особенно в период снегопада или тумана. Недостаточная видимость разметки зимой может способствовать совершению ДТП с тяжёлыми последствиями, общему ухудшению безопасности дорожного движения.

Скандинавский опыт показывает, что жёлтый спектр в разметке лучше воспринимается водителями транспортных средств, отчетливее различается во время снегопада и сквозь тонкие слои уплотненного снежного покрова как в светлое, так и в темное время суток. Вместе с тем, желтая полоса, разделяющая встречные потоки, поможет дисциплинировать водителей, вызывая у них рефлекс об опасности её пересечения и выезде на встречную полосу движения.

В целях изучения эффективности нового вида дорожной разметки, восприятия ее водителями в разных климатических условиях предполагается провести эксперимент и на территории Республики Карелия.