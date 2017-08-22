«Доброе 1 сентября!» - полярнозоринцы собирают канцтовары для детей из нуждающихся семей

Полярные Зори – добрый город. И традиции в городе добрые. Вот почему для жителей города атомщиков на счету счастье каждого первоклассника. Ежегодно в Полярных Зорях проводится акция по сбору канцелярских товаров для детей из малообеспеченных и многодетных семей, а также воспитанников отделения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, «Доброе 1 сентября!». Год 2017 не становиться исключением.

С 7 по 31 августа в торговых точках города установлены специальные коробки, в которые любой желающий сможет положить купленную им канцелярию в помощь нуждающимся детям. Также любую помощь в подготовке к учебному году жители смогут приносить в ГОАУСОН «Полярнозоринский КЦСОН», расположенный по адресу: г.Полярные Зори, ул. Ломоносова, 4а.