Добросовестных плательщиков стало больше - АО «МЭС»

Долги перед АО «МЭС» теперь растут медленней. К такому выводу пришли в компании, сравнив картины платежей населения 2018-го и предыдущего годов. Фактически прирост задолженности удалось снизить в два раза.

Так, в ЗАТО г.Североморск, одном из самых крупных населенных пунктов, которые отапливает АО «МЭС», стало на четверть больше добросовестных плательщиков.

«Иными словами, ещё недавно 2/3 североморцев имели долги за отопление, теперь таких меньше половины, - резюмировал заместитель директора Департамента безопасности АО «МЭС» Михаил Болотин, - Это значит, что нам удалось до кого-то достучаться. Многие поняли, если сегодня должен десять тысяч, то потом из-за высоких пеней, судебных издержек и прочего – заплатишь пятнадцать тысяч».

Также Михаил Болотин добавил, что, благодаря проводимой работе с дебиторами, во многих населенных пунктах удаётся собирать до 100% средств ежемесячно.

Однако на общую картину влияют неплатежи, которые тянутся с прошлых периодов, поэтому прирост сохраняется.