Доброту пересчитали – в Североморске завершается благотворительный марафон

Оргкомитет благотворительного марафона «Добрый Североморск» провёл подсчёт средств, собранных в ходе акции. Итоги марафона будут подведены на торжественном закрытии проекта, который состоится 6 декабря в 17.00 в Центре досуга молодёжи.

В этот раз у марафона « Добрый Североморск!» четыре благополучателя: Мурманское региональное отделение «Всероссийское общество слепых»; Местная североморская общественная организация помощи бездомным животным «Усы, лапы и хвост»; Центр гуманитарной помощи «Стезя милосердия» и Североморское отделение Мурманской региональной общественной благотворительной организации многодетных семей и инвалидов «Радуга».

Сбор средств был организован с помощью специальных боксов, волонтёров, а также собственными силами благополучателей в ходе проведения различных культурных и спортивных мероприятий. Кроме этого, денежные средства в виде добровольных пожертвований, физические и юридические лица перечисляли на банковские счета благополучателей.

«Сегодня у нас заключительный день марафона. Собрали боксы, которые находились в учреждениях и организациях города, куда жители флотской столицы могли положить средства для благополучателей. 6 декабря состоится торжественная церемония закрытия проекта, во время которой те жители кто ещё не успел поучаствовать в проекте смогут внести свою лепту, как конкретному благополучателю так и в общую копилку», - рассказал управляющий делами администрации ЗАТО г.Североморск Олег Прасов.

Впервые флотская столица приняла участие в акции в 2013 году, тогда она называлась «Добрые города Мурманской области» и была посвящена 75-летию региона. Через год Североморск стал единственным городом, который продолжил марафон. В этом году он проводился седьмой раз подряд.